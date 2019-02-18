Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca geliştirilen model kapsamında; aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda destekten yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması gerekecek. Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT’ye kimlik belgesi ve fatura ibraz ederek, söz konusu yardımdan faydalanacak. Ödemeler, 5 bine yakın PTT iş yerinden yapılabilecek. Faturadan düşülecek tüketim desteği, 40-80 lira aralığında olacak. Destek, 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak.