Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca geliştirilen model kapsamında; aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda destekten yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması gerekecek. Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT’ye kimlik belgesi ve fatura ibraz ederek, söz konusu yardımdan faydalanacak. Ödemeler, 5 bine yakın PTT iş yerinden yapılabilecek. Faturadan düşülecek tüketim desteği, 40-80 lira aralığında olacak. Destek, 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak.
Muhtaç ailelere elektrik faturası desteği başlıyor
18.02.2019 - 03:24 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin, gelecek hafta başlatılması planlanıyor.
Etiketler : elektrik faturası,fatura,
605347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/605347.aspx
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