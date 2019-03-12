Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut tipi 2+1 ve 3+1 olan dairelerden almak isteyenler T.Halk Bankası A.Ş. Sivas Şubelerine başvuru yapabileceklerdir.

2+1 Konutlar %12 peşinat ve 180 ay vade

3+1 Konutlar %20 peşinat ve 240 ay vade seçenekleri

Başvuru Bedeli: 2+1 Konutlar İçin: ₺500 ve 3+1 Konutlar İçin: ₺1000’dir.

BAŞVURU TARİHLERİ

1. Kategori: “Şehit Aileleri ve Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” başvuruları 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2.Kategori: “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3.Kategori: “Emekli Vatandaşlarımız” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori: “Diğer Alıcı Adayları” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında

T.Halk Bankası A.Ş. Sivas İli Şubelerine Başvuru Yapabileceklerdir.

Detaylı Bilgi İçin:



www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz

Tel: 444 86 54

Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.

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