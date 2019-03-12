Konut tipi 2+1 ve 3+1 olan dairelerden almak isteyenler T.Halk Bankası A.Ş. Sivas Şubelerine başvuru yapabileceklerdir.
2+1 Konutlar %12 peşinat ve 180 ay vade
3+1 Konutlar %20 peşinat ve 240 ay vade seçenekleri
Başvuru Bedeli: 2+1 Konutlar İçin: ₺500 ve 3+1 Konutlar İçin: ₺1000’dir.
BAŞVURU TARİHLERİ
1. Kategori: “Şehit Aileleri ve Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” başvuruları 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında,
2.Kategori: “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,
3.Kategori: “Emekli Vatandaşlarımız” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,
4. Kategori: “Diğer Alıcı Adayları” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında
T.Halk Bankası A.Ş. Sivas İli Şubelerine Başvuru Yapabileceklerdir.
Detaylı Bilgi İçin:
www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz
Tel: 444 86 54
Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.
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