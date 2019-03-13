Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 12. defa düzenlenen “İstanbul Tüketici Ödülleri” Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Müşteri memnuniyetini ilke edinen firma ve esnafın da ödüllendirildiği törende gazetemiz Ekonomi Şefi Canan Eraslan; tüketicinin haklarını gözeten haberlerinden dolayı en iyi haber ödüllüne layık görüldü.

Gazeteciliğin tüketici haklarının korunmasını esas aldığını ifade eden Türkiye Gazetesi Ekonomi Şefi Canan Eraslan’ın “Cebimizden gram gram çalıyorlar” haberi, geçtiğimiz dönemde dolarda yaşanan atağın ardından fırsatçıların peş peşe yaptığı zamlar sırasında gündeme getirdiğimiz durumdu. Onu diğer haberler takip etti, fırsatçıları okurumuza şikayet ettik ve onları uyardık. Bu uyarının karşılık bulması, ödüle değer görülmesi gurur verici” dedi.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-reteri Dr. Hayri Baraçlı “Satılan ürünlerin uygun fiyatlı olması ve vatandaşın memnuniyetini ön planda tutma gayreti içindeyiz. Bunun en iyi örneği, şubat ayı içinde başlattığımız, 50 noktada kurduğumuz tanzim satış organizasyonudur” diye konuştu.

ÖDÜL BÖYLE GELDİ

Gazetecilik, aksaklıklara toplum adına karşı durma mesleğidir. Gazetemiz ve haberlerimizin ödüle lâyık görülmesi süreci de, tüketicinin yanında olma gayretiyle yapılan çalışmalarla geldi. Gazetemiz, hiçbir endişe taşımadan hep ‘önce tüketici hakkı’ dedi. Geçtiğimiz dönemde, maliyetinin tek kuruşu dövizle olmayan fırsatçılar ‘döviz arttı’ diye kat kat fiyat artırıyordu. “Hanımlar fırsatçıya dur deyin” dedik. Ardından etiket oyunları başladı, gram gram eksiltip zam yapanları haberleştirdik. Katlanan fiyatları afişe ettik. ‘Yerli bilinsin, fiyatı insin’ dedik, hükûmet yerli malı etiketini uygulamaya aldı. Boykot ve şikayete çağırdığımız tüketici “tamam” dedi, denetim arttı ve birlikte kazandık.