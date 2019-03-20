Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir çok sitede alınan aidatlar adeta kiralarla yarışır hale geldiğine dikkat çeken Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kat mülkiyet kanunda düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti. Sitelerin yapıldığı sırada yönetimlerinin profesyonel şirketlere 10 yıllık süreyle anlaşmalar yapıldığına dikkat çeken Ağaoğlu, “Çoğu kez ev alan kişiler kiradan kurtuldum, diye sevinirken kira gibi aidatla karşı karşıya kalabiliyor. Aidat ortak giderlerin karşılanması için alınır. Son dönemde bin, 2 bin bölümlü siteler yapıldı. Bu siteleri yapan müteahhitler yeni bir kazanç kapısı buldular. Site yönetim planının müteahhit firmanın kurduğu bir şirkete 10 yıl boyunca yazılıyor. Site yönetimleri profesyonel şirket oldukları için hizmet değil kar amacı güdüyorlar. Dolayısıyla da ek kazanç kapısı oluyor. Kat maliklerinin de buna karşı mücadele etmesi mümkün olmadığında kira gibi aidatlar ortaya çıkıyor. Site yönetimleri yeni kazanç kapısı oldu. Kat mülkiyet kanunda düzenleme yapılması gerekiyor. Site yönetiminin dürüst ve site sakinlerine hizmet edecek kişilerden seçilmesi önemli, aksi takdirde soygunla karşı karşıya kalabilir insanlar.” diye konuştu.

Site yönetimleri aidatları nasıl harcıyor?

Site aidatları harcamları hakkında açıklamalarda bulunan, Tüketici Başvuru Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ; 'Ev alan kişiler kiradan kurtuldum diye sevinirken kira gibi aidatla karşı karşıya kalabiliyor' dedi. Ağaoğlu, "Bazı site yönetimleri vekalet oyunlarıyla çoğunluğu ele geçiriyor. Sitelerde aidatları istediği gibi belirleyip istedikleri gibi harcıyorlar. Denetimi de kendilerine yakın isimlerden seçiyorlar. Bazı site yönetimleri site çetesine dönüşmüş durumda." diye sözlerine ekledi.

'1500 liraya kadar aidat'

Aydın Ağaoğlu, "855 lira gerçekten de ev kirası gibi. Bazı sitelerde bu rakam 1500 liraya kadar çıkabiliyor. Site yönetimleri ev sahiplerinden vekalet alıyor. Bu işlerle uğraşmak istemeyen ev sahiplerinin ilgisizliğinden faydalanıyorlar. Bazı site yönetimleri elde ettikleri vekaletlerle yaptıkları her işi yasal hale getiriyorlar çünkü çoğunluk kendilerinde olmuş oluyor. Lüks harcamalar yaparak bunları bütün siteye ödetiyorlar. Yine vekalet oyunlarıyla karşı çıkanları susturuyorlar." şeklinde konuştu.

"Site için harcama yapma hakları var"

Aydın Ağaoğlu dikkat diyor ve ekliyor: "Site için harcama yapma yetkileri de var, burada da istedikeleri gibi at koşturuyorlar. Harcamalara itiraz geldiği zaman da bizim çoğunluğumuz var diyorlar; denetimden kaçıyorlar ya da denetim mekanizmalarını da kendilerine yakın isimlerden oluşturuyorlar. Yani vekalet oyunarıyla bazı site yönetimleri site çetesine dönüşmüş durumda. Yasa gereği yapılan genel kurullara denetim kurulu raporları sunuluyor ve her şey çok güzel gösteriliyor ama burada gözden kaçırılan bir husus var bunlar topladıkları vekaletlerle genel kurulda da hakim olduklarından denetim kurullarını da kendileri seçiyor."

" Vekaletle oy kullanma hakkını da elde ediyorlar"

Emlak yazarı Mehmet Canıtatlı'nın sözleri de Ağaoğlu'nu destekler nitelikte. Canıtatlı: “Vekaletnamenin içinde adınıza yeri geldiğinde yönetim seçimlerinde oy kullanma hakkını da elde ediyorlar. Yani sizin vekaletinizle kendilerini siteye yönetici yapıyorlar. Aidatları istedikleri miktarda harcıyorlar.”

“Kiracı önceden huzura, ve sosyal güvenceye bakıyordu, şimdi ise aidata”

Site aidatlarını değerlendiren emlak yazarı Mehmet Canıtatlı ise “Aidatlara baktığınızda genel olarak artış görülüyor. İstanbul’da bin liralık stüdyo dairenin aidat değeri 250 lira. El insaf demek gerekiyor. Daire sayısı yükseldikçe yöneticilerin insafına kalmış durumda. Her aidat hesaplanırken metrekareler de dikkate alınıyor. Ev fiyatları düşüyor. Kiracı önceden huzura ve sosyal güvenceye bakıyordu, şimdi ise 'aidat kaç para' diye bakıyor.” dedi.