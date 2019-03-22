Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanyadan ödeme taksiti 2017 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanabilecek. Borç bakiyesini peşin olarak kapatanlar yüzde 22 oranında indirimden faydalanacak. Borcunun tamamını kapatamayanlar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yüzde 22 indirimden, borcunun söz konusu kısmı için yararlanacak. Dün başlayan ve 19 Nisan 2019’a kadar sürecek kampanya için borç bakiyeleri, satış işlemine aracı olan bankadan öğrenilebilecek. Kampanyadan 210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor. Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekirken, ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun da bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.