Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport’un sadece bir liman değil, turizm kompleksi olacağını vurguladı. Bakan Ersoy, Galataport Projesi’nin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Bu bölgenin İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük “cruise” alanlarından biri olacağını belirten Bakan Ersoy, 2020’nin Mart ayında Galataport’un açılacağını söyledi. Projenin dünyaya örnek olacağını vurgulayan Ersoy “Galataport tam bir turizm kompleksi. Ortalama 4 bin yolcudan 500 gemi geldiğini hesapladığımızda, yılda iki milyon turist yapar. Hizmete girdikten sonra toplamda ise 2,5 milyon turist bekliyoruz. Tabii o gelenler de, reklamla size yeni turistleri getirecektir. Karaköy Limanı’na aynı anda üç büyük gemi yanaşabilecek. Ve şimdiden ileriye dönük cruise rezervasyonlarında artış görülmeye başladı” dedi. Bakan Ersoy, limanın havacılık için de önemine değinerek “İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra ‘slot’ sayısında bir kısıtlama kalmadı. Artık dünyanın her yerinden uçuşlar planlanabiliyor. Yeni havalimanı, dünyanın en çok noktasına direkt sefer yapılan bir havalimanı özelliğine sahip. İki yatırım da birbirini destekleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

ZEMİN ALTINA İNİLECEK

Yaklaşık 200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridinde inşa edilen Galataport; kültür-sanat merkezleri, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminali, otel, farklı çeşitli markalar, kafeler, restoranlar, ofis alanlarının yer alacağı bir alan olarak planlandı. Yeni terminal, dünyada ilk defa uygulanacak bir proje ile zemin altında kurgulanırken; kruvaziyer gemilerinin ihtiyacı doğrultusunda yapılan planlamayla İstanbul’un gemi turizm potansiyeline ciddi bir katkıda bulunması bekleniyor.