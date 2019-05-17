Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, iç turizme büyük bir doping etkisi yaptı. Bayrama yaklaşık 20 gün olmasına rağmen birçok bölgedeki otellerde doluluk oranları yüzde 90’ları aştı. Ege ve Akdeniz’deki otellerde bazı oteller dış turizm yoğunluğunun da etkisiyle yeni rezervasyon kabul edemezken, geçen haftaya kadar ağır seyreden Marmara Bölgesi’nde de hareketlilik hızlandı. Gökçeada, Ayvalık ve Cunda da ‘yakın’ bölgenin gözdelerinden. Turizmciler, Ramazan Bayramı’nın çok bereketli geçeceğini, tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederken, tatilcilere “Rezervasyonsuz yola çıkmayın” tavsiyesinde bulunuyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 2023’te 50 milyon turist hedefini bu yıl tutturacaklarına inandıklarını ifade etti ve tatilde Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Çeşm bölgelerine akın olduğunu ifade etti. Otellerdeki doluluğa paralel olarak artan yolcu talebi, uçaklarda fiyatları uçurdu, otobüslerde yer kalmadı. Böyle olunca Ulaştırma Bakanlığı 30 Mayıs’ta başlayıp 11 Haziran’a kadar sürecek dönem için B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine ek sefer yapabilme iznini açıkladı.

‘ARA TATİL, KÜLTÜR TURİZMİNE YARAR'

Millî Eğitim Bakanlığı’nın nisan ve kasım aylarında da birer haftalık ara tatil uygulamasını devreye alması, turizmcileri sevindirdi. Bu tarihlerin kültür turizmi için uygun olduğunu söyleyen turizmciler, yıllardır dile getirdikleri taleplerinin dikkate alınmasından duydukları mutlululğu dile getirdi. Denizlili turizmciler, daha çok Pamukkale’nin olumlu etkileneceğini söylerken, Kapadokya ve GAP bölgesi turizmcileri de “Kültür turizmine katkı sağlayacak” diyor.