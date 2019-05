Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan BAKÜ

Kurulduğu günden bugüne kadar her adımı ilmek ilmek işlenen Opet, akaryakıt ve madeni yağ alanında büyürken; çevre, tarih, eğitim başta olmak üzere toplumun ihtiyacı olan her alanda eserler vermeye de devam ediyor. Milenyum çağının başladığı yıllarda dünyanın birçok ülkesinde kara yolunda tuvalete girmek imkânsızken ‘tuvalet medeniyet göstergesi’ diyen Opet ‘Temiz Tuvalet’ kampanyasını başlattı. Atalarımıza minnet göstergesi olarak Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nı dönüştürdü. Bölgede ‘Tarihe Saygı Projesi’ kapsamında Troya topraklarında çalışma yaptı ve bölgeyi bir barış adası hâline getirdi. UNESCO Kültür Mirası’na dâhil edilişinin 20’nci yılı olan 2018’in Uluslararası Troya Yılı ilan edilmesi de Opet’in çalışmalarının sonuçlarından biri oldu. Ardından Troya’nın yanı başındaki antik Tevfikiye köyü dönüştürüldü. Yeşil Yol, her istasyonda bir kadın ve Trafik Dedektifleri projeleri ile her alanda insanlara dokundu.

Yapılması yıllar süren, emek ve sevgi isteyen bunca işi Opet’in Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, “2019 Sınırsız Bölge Konferansı”nda anlattı. Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin bulunduğu, 538 Rotary Bölgesinin en büyüğü olan Rotary 2430’un Bakü buluşmasında konuşan Öztürk, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliği imkanlarının geliştirilmesinin hedeflendiği 2019 Sınırsız Bölge Konferansı’nda sosyal sorumluluk vizyonu ile 2000’den bu yana yürütülen çalışmaları anlattı.

Sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirirken içinde bulundukları toplumun sorunlarından yola çıktıklarını belirten Nurten Öztürk “Her geçen gün daha başarılı olan şirketimizin tek amacının kâr etmek olamayacağının bilinci ve ülkemize olan gönül borcumuzla sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Çevresel ve sosyal sorunları faaliyetlerimizin ve paydaşlarımızla ilişkilerimizin bir parçası hâline getirerek proje geliştiriyor ve uygulamaya koyuyoruz” dedi.

PROJELERİN SONUÇLARI ÇOK ÖNEMLİ

Temiz Tuvalet kampanyası ile hijyen sorununun çözüme kavuştuğunu, Örnek Köy Projesi ile köyden göçü azalttıklarını, Trafik Dedektifler Projesi ile çocuk ve gençlerin karıştığı ölümlü trafik kazalarında yüzde 26 düşük gerçekleştirdiklerini söyleyen Öztürk, akaryakıt istasyonunda kadın çalışmasıyla da çok önemli bir değişime imza attıklarını ifade etti.

HER İSTASYONDA BİR KADIN ÇALIŞAN

Kadının iş hayatına daha çok katılması için istasyonlarda kadın akaryakıt satış yetkilisi istihdam etmeye başladıklarını da söyleyen Nurten Öztürk “Türkiye’nin hemen her yerinde en az 2 kadın görebilirsiniz. Bölge ayrımı olmaksızın her istasyonda” dedi.

UNESCO’DA GELİBOLU'YU ANLATTI

Geçtiğimiz mart ayında UNESCO’nun Paris’te bulunan merkezinde Çanakkale Gelibolu Yarımadasında 13 yıldır yürüttükleri ‘Tarihe Saygı Projesi’ kapsamında Troya topraklarındaki çalışmaları anlattıklarını söyleyen Öztürk “Çanakkale Savaşı’nın geçtiği yarımadayı barış adası hâline getirmek için Tarihe Saygı Projesi’ni gerçekleştirdik. UNESCO Kültür Mirası olan Troya yakınındaki Tevfikiye köyünü gelecek nesillere taşıyacak çalışmalar yaptık. Tarih bilgilerini tazeledik, ekonomik kalkınmayı sağlamak için iş kurmalarına öncülük ettik, eğitimler verdik. Restoran, pansiyonculuk, organik gıda ürünü satışları için eğitim verdik. Troya-Tevfikiye köyü ve müze üçgeni içinde köyün değişimi bizi dünyada belki de ilk kez yapılan arkeo-köy modelini geliştirmeye itti. Tevfikiye Köyü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları, figürleri, tarihî ve mitolojik değerleri ile açık hava müzesi niteliğinde arkeo- köye dönüştürüldü” dedi. Küresel ısınmaya dikkat çekmek için Yeşil Yol; çocuk ve gençlere trafik kurallarını erken yaşta öğretmek için Trafik Dedektifleri projesini başlattıklarını söyleyen Öztürk, insana dokunan her alanda olacaklarını ifade etti.

HER ADIMINDA SEVGİ OLAN ŞİRKET

Dünyanın dev akaryakıt şirketleriyle rekabet eden, bunu yaparken insana dokunan projeleri de yürüten yüzde 100 Türk markası olan OPET markasının doğuşu da tam anlamıyla sevgiye dayanıyor. Öğretmen okulunda tanışıp evlenen Fikret ve Nurten Öztürk’ün eseri bu şirket. İkisi de öğretmen olan Öztürk çiftinden, mesleği ilk bırakan Fikret Öztürk olmuş. Tayin beklerken madeni yağ sektöründe işler yapmaya başlayan Fikret Bey, kendi şirketini kurup büyütmeye başladıktan sonra eşine ‘hadi’ demiş ve Nurten Öztürk, madeni yağ sektöründeki ilk kadın yönetici olarak mesleğe adım atmış. Genç çift akaryakıt dağıtımına ilk kez Adana Ceyhan’da devredilen bir akaryakıt istasyonunu alarak başlamış. İstasyon sayısı 15’e ulaştığında Ustanbul’a taşınıp Öztürk’ün Ö’sünün noktalarını atıp OPET markasını oluşturmuşlar. Sıçrama dönemi o zaman başlamış ama hemen hepsi yabancı olan devler akaryakıtı kesmiş. Böylece en büyük dolum ve depolama tesisini onların engellemesi yüzünden başarmışlar. Hızlı büyüme 2002’de Koç’la yüzde 50-50 ortaklıkla sonuçlanmış. Öztürk, gelinen noktayı ise şöyle anlatıyor? Farklı olanı, ihtiyaç duyulanı yapmaya çalıştık ve sektöre hizmet ederken çevremize gözlerimizi hiç kapatmadık.