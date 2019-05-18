Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün ister plastik ister cam seraların tamamına yakınını, yüzde 100 oranında yerli olarak, anahtar teslimi yapabilmekteyiz” dedi. 2018’de yurt içinde alçak tünel, tünel, plastik ve cam olmak üzere yaklaşık 20 bin dekar yeni sera yapıldığını belirten Kozan, sera konstrüksiyon ve donanımının en hızlı büyüyen sektörlerden olduğunu, 2019 yılında da yüzde 70 oranında büyüme öngördüklerini söyledi. Halil Kozan “Donanım ve konstrüksiyon olmak üzere, sektörün genelinde 50 firma var. Yurt içi pazarda yabancı menşeli firma sayısı yüzde 10’lara kadar geriledi. Yerli üreticilerimiz, üretim kalitesi olarak çok iyi bir noktaya geldi. Yaptığımız seraların, Avrupa’dakilerden hiçbir farkı yok. Artık bütün yatırımcılar yerli sera konstrüksiyon ve donanım firmalarına güvensinler. Yurt dışına donanım satan üyelerimiz var. Dışardan firma aramamıza gerek yok” dedi.