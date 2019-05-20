Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,62 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,71, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 4,93 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 17,81 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6,19 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 5,59 ile mobilya sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış enerji mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Nisan ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.