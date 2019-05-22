Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan taleple fiyatların bile yükseldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda (İSG) taleple birlikte yeni hatlar da açılıyor. Verilen bilgiye göre bu yaz açılacak 7 hat ile dış hat uçuş noktası 128’e çıkacak. İSG’den yapılan açıklamaya göre, bu yaz döneminde 7 uçuş noktası daha uçuş ağına katılacak. Pegasus Hava Yolları, 28 Mayıs itibarıyla Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a haftanın her günü karşılıklı, 29 Haziran itibarıyla Hollanda’nın Eindhoven şehrine haftada 3 frekans, 1 Temmuz itibarıyla İngiltere’nin Manchester şehrine haftada 5 frekans ve İtalya’nın Venedik şehrine haftada 4 frekans, 8 Temmuz itibarıyla Fas’ın Kazablanca şehrine haftada 4 frekans uçmaya başlayacak.

ŞİRKET SAYISI ARTIYOR

Bu arada Umman’ın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Salam Air haftada 2 frekans olarak Umman’a, Fas’ın Fas Kraliyet Hava Yolları ise Kazablanca şehrine haftanın her günü uçmaya başlayacak. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yeni eklenen dış hat noktaları ile toplam uçulan yurt dışı şehir sayısı 128’e ulaşacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan yabancı hava yolu sayısı ise 49’a yükselmiş olacak. Veriler, havaalanında yılın ilk 4 ayında dış hatlar yolcu sayısında yüzde 24, uçak iniş ve kalkışında ise yüzde 24 artış olduğunu gösteriyor.