Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) için açılan dört yarışmaya toplam dokuz isteklinin çıktığını belirterek, “Son derece sevindirici. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye’nin geleceğine, ekonomisine, piyasanın durumuna olan güvenci bir defa daha teyit etti” dedi. Bakan Dönmez; Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için gerçekleştirilecek YEKA RES-2 yarışmalarına sunulan başvuru dosyalarının 18 Nisan’da değerlendirildiğini hatırlattı. Yarışmaların 30 Mayıs’ta yapılacağını belirten Bakan Dönmez, “Daha önce yapılmış olan bin megavat rüzgâr YEKA’dan sonra, dört tane 250 olmak üzere ikinci bin megavatı da Türkiye’ye kazandırmış olacağız. Yılbaşından bu yana yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimiyle yüzde 62 seviyelerini yakaladık. Geçtiğimiz yıl bunun ortalaması yüzde 50’ydi. Bu artışta, sezonun yağışlı olmasının da etkisi var ama ondan daha ziyade, bizim yenilenebilirde kurulu güç artışı etkili. Eskiden de yağmur yağıyordu ama siz onları barajlarda tutmaz, türbinden geçirmezseniz elektrik üretemezseniz. Eskiler ‘su akar, Türk bakar’ derdi. Şimdi su akıyor, Türk yapıyor. Ciddi bir hidrolik üretimimiz var. Rüzgârda 7 bin megavatlara ulaştık. Güneşte 6 bin megavatları yakaladık” dedi.

Kömüre yatırım yapın, alıcı hazır

Türkiye’nin enerji ürünlerinde her yıl ortalama 40 milyar dolar ithalat yaptığına değinen Bakan Dönmez, “Geçtiğimiz yıl cumhuriyet tarihinin kömür üretim rekorunu 101,5 milyon ton ile kırdık. Buna rağmen 30 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Şu anda kömür kullanmak isteyen sanayicilerimiz hem kamu işletmelerinin hem de özel işletmelerin kapısında kuyruktalar. Kendisine güvenen girişimcimiz maden sektörüne, özellikle de kömür sektörüne yatırım yapsın. Müşterisi hazır” diye konuştu.