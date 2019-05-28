Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O noktalardan en dikkat çekecek olanı ise 2 bin yıllık geçmişi olan, 8 binden fazla toptaktan askerin bulunduğu gizemli yeraltı ordusuna ev sahipliği yapan Çin’in Xian kenti olacak. THY, Boeing’den 25 kesin, 5 de opsiyon olmak üzere 30 adet 787-9 uçağını 2019 ile 2023 arasında teslim alacak. “Rüya uçak” olarak adlandırılan 787-9 Drealliner serisinin ilki ise haziran ayında filoya katılıcak. Bu uçakların ilk uçuşları 17 Temmuz’da İstanbul’dan Denpasa’ya (Bali) olacak. THY aralarında Meksika’dan Mexico City, Cancun ve ABD’den de Newark’a uçuşlara başlayacak.

THY ayrıca uçak sayısının artmasıyla uzun uçuş noktalarını artırmayı hedefliyor. Bu amaçla Uzak Doğu hatları radarda. Şirket, Japonya’da uçtuğu Tokyo hattına ilave olarak Osaka kentine de 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatacak. THY özellikle 2 yıl sonra 1 milyon turistin gelmesinin beklendiği Çin’de büyümek için planlamalar yapıyor.