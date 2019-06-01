Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarında yanına yaklaşılmayan sebze ve meyvede yaz bolluğu ve ucuzluğu tam anlamıyla başladı. Üretim merkezlerinden olan Antalya’da 30-40 kuruşa sebze bulabilmek mümkün olurken, ucuzluk aynı oranda yansımasa da düşen fiyatlar mutfakları rahatlattı. Üretici birlikleri ise “Biz yok pahasına ürün satıyoruz, marketlerde yine 10 kat fiyat var’ diyerek durumu eleştiriyor. Çünkü tüketim merkezlerinde patlıcan 6 liraya, biber ve domates 4 liraya satılıyor. Hâlbuki bu ürünler üreticiden yok pahasına çıkıyor ve tarladan sepete gelinceye kadar fiyatı katlanıyor. Antalya Hali’nde salatalığın kilo fiyatı 40 ile 70 kuruş arasında değişiyor. Aynı ürünün marketteki etiketinde ise 3 lira ile 4 lira arasında fiyat yazıyor. Fiyat farkı ise yine 8-10 katı buluyor. Aynı şekilde kabak hâlde 50 kuruş ama markette hâlâ 3 lira.

DAHA DA DÜŞECEK AMA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) son 14 günde fiyatlardaki değişimi belirledi. Bu sürede en fazla fiyat düşüşünün yüzde 44,39 ile salatalıkta meydana geldiğini bildiren TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, bunu yüzde 39,42 ile sivri biber, yüzde 36, 7 ile de domatesin izlediğini söyledi. Yüzde 9,1 fiyat artışı görülen Antep fıstığını yüzde 6,17 ile kuru üzüm, yüzde 5,43 ile süt takip etti. 15 Mayıs ile 29 Mayıs tarihlerini kapsayan 14 günde, 17 ürünün fiyatında azalma, 14’ünün fiyatında ise artış gerçekleşti. Kuru fasulye, nohut, kuru incir, fındık ve zeytinyağı fiyatı değişmedi.

FİYAT FARKINDA REKOR SALATALIKTA

Yapılan belirlemelere göre, ramazan ayının son günlerinde üretici ile market arasındaki farkın en fazla olduğu ürün yüzde 444,36 ile salatalık oldu. Kuru kayısıda yüzde 360,3, kabakta yüzde 314,2 oldu. Salatalık 5,4 kat, kabak 4,2 kat, kuru incir 4 kat, süt 3,8, mercimek 3,7 kat daha fazla fiyata tüketiciye satıldı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin üretim ve taşıma maliyeti olduğunu, buna rağmen bu kadar yüksek oranlı artışların normal olmadığını belirtti ve “Her üründe tüketim merkezine kadar fire oluyor. Çünkü frigorifik araçlarla nakliye yapılmalı. Ancak yine de 40 kuruşluk salatalık markette en fazla 1 lira 50 kuruş olur ama 3 lira olmaz, olmamalı” diye konuştu.

İŞTE ARACININ SONUCU

Ürün Antalya Hal Market

Salatalık 0,40-0,70 3,00-4,00

Domates 1,20-1,50 2,00-3,75

Biber (sivri) 1,20-1,30 3,00-5,75

Biber (çarliston) 0,80-0,90 3,0-3,80

Patlıcan 1,80-2,00 4,75- 5,80

Kabak 0,50-0,60 2,50-2,80

Fasulye 2.00-2,50 9,00-10,00

DOMATESTE FİYAT YİNE DİBİ GÖRDÜ

Antalya’da çiftçi, kilosunu 2 liraya mal ettiği domatesin halde 1 lira olmasından şikâyet ediyor. Kentte kışın 7 liraya kadar yükselen domatesin 1 liraya bile alıcı bulamaması üreticiyi endişelendiriyor. Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan “100 dönümde domates diktik. Çok umutluyduk ama hüsrandayız. Geleceğe yönelik plan yapamıyoruz. Domatesin kasası 1,5 lira. Zarardayız. Nasıl devlet tüketici için tanzim satış yeri kurduysa üretici için de tedbir almalı” dedi.