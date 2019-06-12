Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonominin hareketlenmesi, enflasyonla mücadeleye destek ve kur etkisiyle daralan üretimi canlandırmak için mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin bitmesine 20 gün kaldı. Uygulamaya göre mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine yüzde 8, beyaz eşyadaki ÖTV oranları sıfır olarak baz alınıyor. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da, 30 Haziran’a kadar sürecek.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, indirim sayesinde satışların artışa geçtiğini belirterek “KDV indiriminin sürmesi bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Düğün sezonunda bulunmamız sebebiyle de iç pazardaki daralma durdu. Son 20 gün için, satışların artmasına yönelik büyük beklentimiz var. Sadece evlenecekler için değil, mobilyasını yenileyecekler için de büyük avantaj mevcut” dedi. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan da, Türkiye’de yıllık mobilya satışının 40 milyar lira düzeyinde olduğunu belirterek “İndirim devam ederse, yıl sonuna kadar 50 milyar liralık bir satış yakalayabilmemiz mümkün” ifadelerini kullandı.

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz ise, küçük elektrikli ev aletlerinde ÖTV’nin sıfırlanmasının etkisini önemli şekilde hissettirdiğini, satışlarda yüzde 30’luk artış yaşadıklarını söyledi. Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğinden daha önce yapılan açıklamada da, beyaz eşyadaki ÖTV indiriminin kalıcı olması talep edilmişti.