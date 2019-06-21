Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili bugünkü Resmi Gazete'de yeni yönetmelik yayımlandığını belirterek, "Artık bu yönetmelik çerçevesinde, kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmalar iş yapabilecek. Kentsel dönüşüm firmaları, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10'u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla bu işlere girebilecek. Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek ve elzem olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşümün de hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak." dedi.

Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Kurum, ömrünü tamamlamış binalar, depremler ve küresel iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen afetlerin şehirlerdeki kentsel dönüşümün ne kadar acil ve elzem olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Araklı'daki felaket, Kartal ve Kağıthane'deki bina çökmelerinin kentsel dönüşüm gerçeğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kentsel dönüşüm kapsamındaki illere, "acil öncelikli" riskli alanların tespit edilmesi ve bildirilmesi istemiyle genelge gönderdiklerini hatırlattı.

"5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız"

Kurum, 19 Mayıs'ta süresi dolan genelge kapsamında hazırlanan verilerin Bakanlığa ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"İnşallah çok yakın zamanda Bakanlık olarak ülkemiz için önümüzdeki 5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. İl il, ilçe ilçe hangi noktalarda hızlı şekilde dönüşüm yapmamız gerektiğe ilişkin ve aynı anda 50 bin konutu başlatmak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Kentsel dönüşümde üç temel kriterimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm. İkincisi gönüllü dönüşüm. Üçüncüsü de hızlı dönüşüm. Bu 3 temel kriter çerçevesinde de yatay mimari esaslı, sosyal altyapısı tamamlanmış, sosyal donatıları proje içinde barındırılan, içinde millet bahçeleriyle parklarıyla bir bütün halinde projemizi gerçekleştirmek istiyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde acil öncelikli alanların tamamında kentsel dönüşüm projelerini belediye başkanları ve vatandaşları da yanlarına alarak gönül birliği içerisinde yapmak istediklerini söyledi.

"Gaziosmanpaşa'da 4 bin 400 konutun ilk etabının temelini atacağız"

Bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da yeni başlatacakları projelerin olduğunu olduğunu kaydeden Kurum, şunları aktardı:

"Gaziosmanpaşa'da bugün 4 bin 400 konutun ilk etabının temelini atacağız. Akabinde de yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutun temelini atarak, en geç 400 gün içerisinde de hak sahibi vatandaşlarımıza bu konutların teslimini yapacağız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza yeni, sağlam, güvenli konutları hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmemeye çalıştık. Buna ilişkin de her türlü tedbiri göreve geldiğimiz günden beri almaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı gibi birçok yardım yapıyoruz. Yine yayınladığımız yönetmelikler ve kanun düzenlemeler kapsamında da hem vatandaşımızın hem de yüklenicilerimizin mağduriyetlerini engelleyecek birçok düzenlemeyi de yapmaya gayret gösteriyoruz."

Gaziosmanpaşa'da 2012'de başlattıkları bu kentsel dönüşüm seferberliğinde toplamda 432 hektarlık alanda 13 bölgede bu projelerin yapıldığını aktaran Kurum, bu projenin bir kısmını Gaziosmanpaşa Belediyesi, KİPTAŞ ve TOKİ'yle etaplar halinde yaptıklarını anlattı.

Bakan Kurum, 13 bölgenin 5 bölgesinde 4 bin 400 konutu Bakanlığın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yapacağını belirterek, Gaziosmanpaşa'daki tüm riskli alanların dönüşümü yapmak suretiyle İstanbul'u marka şehir haline getireceklerinin altını çizdi.

"İmar barışı için 10 milyon 350 bin vatandaşımız başvurdu"

İmar başvurusuyla alakalı sürecin 15 Haziran'da tamamlandığını hatırlatan Kurum, şunları söyledi:

"İmar barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşımız bu kanuni düzenlemeden faydalanmak için başvurdu. Bu vatandaşlarımızın yapı kayıt belgelerini alıp, imar barışından faydalanmaları için ödeme sürecimiz 30 Haziran'da tamamlanıyor. Bu çok önemli bir düzenleme. Vatandaşımızın elektrik, su, doğal gaz alamadığı, belediye hizmetlerinden faydalanamadığı alanlarda bu hizmetleri almaları, yine mallarının mülkiyete konu edilmesiyle birlikte ipotek edebilmelerine ve teminat gösterebilmelerine imkan sağlayacak bu önemli düzenlemeyi yaptık. Bu süreçte vatandaşlarımızın tüm mağduriyetlerini engelleyecek her türlü düzenlemeyle birlikte de bu imar barışı sürecimizi net bir şekilde tamamlayacağız."

"Amacımız, yüklenicilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan, kentsel dönüşüm yapan yatırımcılar ve müteahhitlerle ilgili hayata geçirilen düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti:

"6306 sayılı kanun (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun) kapsamındaki yönetmeliğimiz yayımlandı. Artık bu yönetmelik çerçevesinde, kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmalar iş yapabilecek. Müteahhitlerimizi 9 yeterlilik kriterine ayırdık. Bu yeterlilik kriterleri kapsamında, kentsel dönüşümde hem teknik hem mali açıdan yeterlilikleri olan firmalar bu işlere girebilecekler. Kentsel dönüşüm projelerinin yarım kalmaması adına, bu işe girecek firmalarımız belli oranda teminat gösterecek. Kentsel dönüşüm firmaları, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10'u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla bu işlere girebilecek. Bu işleri de belediyelerimizle yürütebilecekler. Bunun gibi çok önemli düzenlemeler yaptık. Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek ve elzem olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşümün de hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından kentsel dönüşüm alanında incelemede bulundu.

Kentsel dönüşüm alanıyla ilgili bilgi veren Kurum, "Az katlı, yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültüründe, yani vatandaşımızın dışarıya çıktığında sokakta komşusuyla beraber olabileceği er türlü faaliyeti gerçekleştirebileceği alanlar olacak. Gezi ve yürüme alanları. Bu anlayışla, aşağıda mahallemizin, bakkalı, manavı kasabı olacak. O alanlarda hepimiz bütünleşeceğiz. Bizi beraber tutan mahalle kültürümüzü burada yaşatacağız. Özümüzü, kültürümüzü yaşatacağımız bu projeyi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.