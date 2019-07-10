Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 4 ayrı paketle iki yılda 96 bin KOBİ’ye 12 milyar lira kredi sağlandığını söyledi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen “Sivas’a Değer Katanlar” ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: Hükûmetimize gidip ilave destek talep ettik, onlar da sağ olsunlar, 4 ayrı kredi paketiyle KOBİ’lerimize kredi sağladı. Finansmanda ikinci adımımız ticari alacak sigortası oldu. Onu Asgari Ücret Desteği ve istihdam seferberliği takip etti. Cebimizden 1 kuruş çıkmadan adam istihdam edebildik. Nisan sonrasında da SGK ve muhtasar ödemedik, sadece asgari ücret kadar miktarı ödüyoruz. Aralık 2020’ye kadar devam ediyor, biz sadece maaşını ödüyoruz. Piyasanın canlandırılması için mobilyada, beyaz eşyada, otomobil ve konutta vergi indirimine gidildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bunun uzatılması noktasında hükûmetten talepte bulunduklarını bildirdi.