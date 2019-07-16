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HAFÇU teslim edildi
16.07.2019 - 10:24 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Harita Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılamak üzere 22 Mayıs 2018’de Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile tedarik sözleşmesi imzaladığı Havadan Fotoğraf Çekim Uçağı (HAFÇU) projesi tamamlanarak beklenen tarihten önce teslim edildi. Anlaşmaya göre 1 Ağustos 2019 tarihinde teslim edilmesi gereken HAFÇU, TUSAŞ mühendislerinin ve teknisyenlerinin yoğun çalışmaları ile 26 Nisan 2019’da beklenen tarihten çok önce teslim edildi.
Etiketler : HAFÇU,
637370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/637370.aspx
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