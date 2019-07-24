Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jang “Geçtiğimiz yıl Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edilmişti. Bu yıl da Japonya’da ‘Türk Kültür Yılı’ etkinlikleri gerçekleştiriliyor. 2020 de Türkiye-Kore turizm yılı olsun. Türkiye’ye Çin’den yaklaşık 400 bin kadar turist geldi. Bizden ise 160 bin kadar turist geldi. Çin’in yarısı kadar bile değil ama Çin’in nüfusu 1,2 milyar, bizim 50 milyon. Yani nüfusa oranladığımızda en çok turist bizim ülkemizden geliyor Türkiye’ye. İstanbul hem uluslararası anlamda büyük bir şehir hem de İslam’ın mistik havasını camileriyle ezanlarıyla hissettiren bir şehir ve Koreliler bundan çok etkileniyor. Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu’yla ilişkilerinin daha aktif olduğunu düşünüyorum. Dünya genelinde ekonomisi hızla gelişen bölge Asya’dır. O yüzden Türkiye de biraz daha Asya’ya yönelmeli. Kore halkı organik ve sağlıklı ürünlere inanılmaz önem veriyor. Dolayısıyla Türk balının özellikle Kore’ye ihraç edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diyor.

Turizmciler de Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerden gelen turistler daha çok kültür turizmine ağırlık veriyor, birçok kenti geziyor ve harcamaları deniz-kum-güneş turistlerine göre çok daha yüksek.