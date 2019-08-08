Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Ağustos 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 423,18 lira, satış fiyatı ise 433,77 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 264,32 lira, satış fiyatı 264,54 liradan işlem görüyor.