Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Ağustos 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 423,18 lira, satış fiyatı ise 433,77 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 264,32 lira, satış fiyatı 264,54 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatı düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? (8 Ağustos 2019 altın fiyatları)
08.08.2019 - 08:33 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek altın fiyatı düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? İşte merak edilen güncel 8 Ağustos 2019 altın fiyatları...
Etiketler : çeyrek,altın,tl,
642496 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/642496.aspx
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