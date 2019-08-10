Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında yeni teklifte bulundu. Hükûmetin son teklifi ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci altı ay için yüzde 4 olarak açıklandı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’la bir araya gelen ve teklifini sunan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükûmetin daha önce yüzde 6+4 olan teklifini yüzde 7+4 olarak revize ettiğini bildirdi. İkinci yıl için de yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiğini, iyileştirme zammının 70-80 lira olabileceğini bildirdi ancak bu rakamlarla uzlaşmanın söz konusu olmadığını bildirdi. Bakan Selçuk’la basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin öncesinde açıklama yapan Arslan, Hak-İş olarak 5 Temmuz’da 2019-2020 yıllarını kapsayan taleplerini hükümete sunduklarını, bir an evvel sözleşmenin imzalanmasını beklediklerini ifade etti.

HEDEF ÖNCEKİ YILIN ENFLASYONU

Taleplerle teklifler arasında bir uyumun, söz konusu olmadığını söyleyen Arslan “Sayın Bakan müzakerelerin devam edeceğini, bizimle de görüşmelerini sürdüreceğini ifade etti. Sayın Bakan’ın bu çabalarını sonuçlandırmasını umut ediyoruz” dedi. Bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerindeki bir orana sözleşme imzalamak istediklerini belirten Mahmut Arslan, bu noktaya ulaşılması halinde kendileri için sözleşmenin imzalanma aşamasına geleceğini kaydetti. Sıkıntı, sorun ve grevlerin yaşanmasını kimsenin istemediğini de dile getiren Arslan, görüşmede taşerondan kadroya geçen işçilerin toplu iş sözleşmeye dahil edilip yüzde 4+4’lük oranın da güncellenmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Yeni teklif üzerine Türk-iş eylem kararı aldı. Başkan Ergün Atalay, bayramdan sonraki perşembe günü basın açıklamasıyla başlayacak süreçte, pazartesi günü de “yemek yememe eylemi” yapılacağını söyledi.