Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanolu ANKARA - Yaklaşık bin 500 harcama birimi, uygulamaya dahil edilmiş durumda. Fatura oluşturma, gönderme, muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesi ile ilgili tüm işlemler, kâğıt kullanılmaksızın bu sistemde yapılabiliyor. Öte yandan tutulması zorunlu olan defterlerin belirli standartlara uygun şekilde hazırlanmasına yarayan “e-Defter” uygulamasında da kullanıcı sayısı artıyor. Bundan yararlanan mükellef sayısı 85 bin 103’e çıktı. Diğer uygulamalardan “e-Arşiv”i kullanan mükellef sayısı 37 bin 905’e ulaştı. İnteraktif Vergi Dairesi de yoğun talep gördü. 7/24 hizmet veren sisteme; 28 Şubat 2018 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 2 milyon 44 bin işlem aktarıldı. Ayrıca sistem üzerinden 3 milyon 740 bin adet yapılandırma talebi alındı.