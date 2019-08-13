Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin son yıllarda hayvancılığı geliştirmek için attığı adımlar dış ticaret rakamlarına yansıdı. Bu yılın ilk yarısında yüzde 32’lik artışla 36 milyon dolarlık canlı hayvan ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl 28 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye’nin en fazla canlı hayvan ihraç ettiği ülke 22 milyon dolar ile Suriye oldu. Bu rakam, toplam canlı hayvan ihracatının yüzde 63’ünü oluşturdu. Suriye’nin ardından, Türkiye’nin 2 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı diğer ülkeler sırasıyla Lübnan, Türkmenistan ve Katar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin canlı hayvan ithalatı da yüzde 63 azalarak 326 milyon 564 bin dolara geriledi. Böylece, geçen yılın ilk yarısında yapılan 884 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı 558 milyon dolar azalmış oldu. Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkelerin ilk sırasını Latin Amerika ülkesi Uruguay alırken bu ülkeyi Brezilya, Macaristan ve Avustralya takip etti. Bu dönemde Uruguay’dan 108 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

79 PROJEYE 63 MİLYON TL HİBE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma hedefleri doğrutusunda 79 projeye 63 milyon lira hibe verileceğini, bu hibelerle 134 milyon liralık yatırım yapılacağını açıkladı. 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe sağlandığını vurgulayan Pakdemirli “Bir kısmı IPARD programı hibeleri olmak üzüre son sekiz senede 14 binden fazla projeye 4 milyar lira hibe desteği sağlandı. Bu hibeler ile kırsalda 10 milyar liralık yatırım hayata geçirilirken 60 bin yeni istihdam oluşturuldu” dedi.