Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla devreye girdiği bu dönemde, doğalgazdan elektrik üretiminde 24 milyon megavatsaatlik tasarruf sağlandı. Yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçildi. İthal kömürle de 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 103 milyon dolarlık kaynak kullanımı engellendi. Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 15 azaldı ve yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı.
‘Elektrik’te 1,4 milyar $ kasada kaldı
18.08.2019 - 05:34 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 05:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak, 117 milyon megavatsaate çıktı.
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