Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla devreye girdiği bu dönemde, doğalgazdan elektrik üretiminde 24 milyon megavatsaatlik tasarruf sağlandı. Yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçildi. İthal kömürle de 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 103 milyon dolarlık kaynak kullanımı engellendi. Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 15 azaldı ve yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı.