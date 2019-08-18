Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla devreye girdiği bu dönemde, doğalgazdan elektrik üretiminde 24 milyon megavatsaatlik tasarruf sağlandı. Yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçildi. İthal kömürle de 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 103 milyon dolarlık kaynak kullanımı engellendi. Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 15 azaldı ve yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı.