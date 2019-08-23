Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacağını duyurdu.Peki Personel alımı için gerekli olan başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak? İşte detaylar.... Sahil Güvenlik Komutanlığına 65 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, 19 Ağustos-02 Eylül 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzu da yayınlandı.

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