Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacağını duyurdu.Peki Personel alımı için gerekli olan başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak? İşte detaylar.... Sahil Güvenlik Komutanlığına 65 sözleşmeli personel alınacak.
Başvurular, 19 Ağustos-02 Eylül 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzu da yayınlandı.
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