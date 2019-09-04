Dolar ve euro 4 Eylül'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından biraz gevşeyerek dünü 5,72 TL seviyelerinde kapatan dolar/TL, bu sabaha 5,73 seviyesinin hemen üzerinde yer alarak başladı.
Euro/TL ise 6,29 TL seviyesinde yer alıyor.