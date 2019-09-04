Dolar ve euro 4 Eylül'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından biraz gevşeyerek dünü 5,72 TL seviyelerinde kapatan dolar/TL, bu sabaha 5,73 seviyesinin hemen üzerinde yer alarak başladı.
Euro/TL ise 6,29 TL seviyesinde yer alıyor.
Dolar - euro kaç TL oldu? Dolar düştü mü? (4 Eylül 2019 güncel dolar ve euro)
04.09.2019 - 08:40 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL oldu? Dolar düştü mü? İşte merak edilen 4 Eylül 2019 güncel dolar ve euro'da son durum!
Dolar ve euro 4 Eylül'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından biraz gevşeyerek dünü 5,72 TL seviyelerinde kapatan dolar/TL, bu sabaha 5,73 seviyesinin hemen üzerinde yer alarak başladı.
Etiketler : dolar,euro,tl,düşüş,
648123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/648123.aspx
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