Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre blokzincir teknolojisi Türkiye’de ilk olarak yüzde 100 fiziki karşılığı olan altın transfer sisteminde kullanılabilecek. Takasbank, 2018’de başlattığı, kısa adı BiGA olan “1 gram altın” projesiyle, altın transferinin 7 gün 24 saat yapılabilmesinin önünü açacak. Oluşturulan altyapının test çalışmaları da, Altın Transfer Sistemi’nde yer alan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk tarafından başarıyla tamamlandı. BiGA’da alıcı ve satıcının yanı sıra düzenleyici otorite de işlemleri takip edip, denetleyebilecek.