Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı’nın tam güç motor yer testini paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı’nın test aşamasının videosunu ve yapılan çalışmalara dair fotoğraflar paylaşan Bayraktar, ”Bayraktar Akıncı tam güç motor yer testi” ifadesini kullandı.
Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın tam güç motor yer testini paylaştı
08.09.2019 - 10:31 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı‘nın tam güç motor yer testi yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Selçuk Bayraktar,Akıncı,paylaşım,
648990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/648990.aspx
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