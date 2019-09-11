Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 yıllık hazırlığın ardından sona gelindiğini söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu:

Akıncı TEKNOFEST’te yerini alacak. Hemen sonrasında da taksi ve uçuş testleri yapacağız. Taksi testini bu hafta içi yapacağız. Hemen peşinden de pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, konvansiyonel harpta ve terörle mücadelede kullanılacak, çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor.

Motorları ilk defa hafta sonu çalıştırılan Akıncı, bütün testlerden başarıyla geçti. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltması beklenen Akıncı, havadan taarruz, havadan füze ve F-16 savaş uçaklarının taşıdığı 1 tonluk bombaları da kolaylıkla taşıyacak.