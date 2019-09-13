Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

İstihdamda bir yıllık değişim sonrasında en çok artış 164 binle sağlık hizmetinde oldu. Bu sektörü, 83 bin artışla bina ve çevre düzenlemesi, 56 bin artışla da eğitim takip etti. Diğer yandan çalışan sayısı en hızlı artan sektör yine yüzde 46,7 ile sağlık hizmeti oldu. Bunu yüzde 18,1 artışla sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı, yüzde 16,9 artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik ve yüzde 16,5 artışla diğer ulaşım araçları imalatı izledi. Mesleklerin kazançlarına bakıldığında en kârlı işler arasında hava yolu taşımacılığı öne çıkıyor. Bu sektörü tütün ürünleri imalatı ve madenciliği destekleyici hizmet sektörleri izliyor. Şehirlere göre ise 45 bin kişilik istihdam artışıyla İstanbul ilk sırada. İstanbul’u 20 binle Antalya, 9 binle Ankara ve Şanlıurfa, 8 binle de Diyarbakır takip etti. Araştırmada kamuda 41 bin yeni çalışanın olduğu gözlemlendi. Bu arada, esnaf sayısı da 61 bin artarak 2 milyon 155 bin oldu. Esnaf sayısı en çok artan iller, 9 binle İstanbul’ oldu. Bu kenti Ankara, Antalya, Gaziantep izledi.