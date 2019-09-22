Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırım yapmak isteyenler ve sevdiklerine hediye olarak almak isteyenler, arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 22 Eylül Pazar gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları...

22 EYLÜL ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR 2019?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram bugün, 280,05 liradan alınırken, 280,12 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın bugün 446,11 TL'den TL'den alınırken 456,22 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bu sabah saatlerinde 889,43 TL'den alınırken 912,43 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 22 Eylül Pazar günü tam altın 1.784,44 TL'den alınırken 1.819,28 TL'den satılıyor...