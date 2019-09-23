Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde hem istenmeyen hem de dolandırıcılık amaçlı SMS, elektronik posta ya da sesli aramaların sayısı tekrar artışa geçti. Tüketici örgütleri, bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, özellikle telefon dolandırıcılığı olaylarında bu kişilerin numaralarının engellenmesi yerine, ilgili kurumlara şikâyet edilmesi gerektiğini söyledi. Ticaret Bakanlığına yapılan şikâyetlerin değerlendirilmesinin akabinde, idari para cezasının uygulandığını aktaran Bakal “Telefon dolandırıcıları, Ticaret Bakanlığı sitesinden ya da e-Devlet üzerinden online olarak şikâyet edilebilir. Bizzat Ticaret İl Müdürlüklerine de şikâyette bulunulabilir. Daha ötesinde savcılığa gidilebilir. Telefon dolandırıcılarını engellemek yerine şikâyet edin. Muhakkak ki karşılığını bulacaksınız. Vatandaşların şikâyet etmemesi, dolandırıcıların önünü açıyor” dedi.

YÜZ BULMASINLAR

Bakal, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu çiğneyenler hakkında yapılacak her şikâyetin titizlikle incelendiğini vurguladı. Arayan kişinin numarasını engellemenin bir çözüm olmadığına işaret eden Bakal, şöyle konuştu: Vatandaşlarımız, telefonlarına gelen mesajı siliyor, arayan numarayı da engelliyor. Fakat ‘Bilgilerimizin bu insanlarda ne işi var?’ sorusunu kendimize sormamız lazım. Telefon numaralarımız nereden ellerine geçiyor? Nasıl önlem almalıyız? Başka birini arıyorlar ve dolandırıcılığa devam ediyorlar. Aslında şikâyet edilmedikçe bu dolandırıcılar yüz buluyorlar. Ticaret Bakanlığımız konu hakkında çok duyarlı. Üşenmeyip şikâyetlerimizi yaptığımızda, usulsüz yollarla bilgilerimizi çalan bu insanlara gerekli dersi vermiş oluruz. Bazı vatandaşlar, hâlâ bir polisin kendisini arayıp para isteyebileceğini düşünebiliyor. Hâlâ birçok vatandaşımız bu yöntemlerle dolandırılıyor.