Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

ADANA

Vodafone Türkiye, son dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde geliştirdiği ‘Futura Lab’ ile bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. Bu çerçevede iş dünyası, KOBİ’ler, üreticiler ve tarım işletmeleri için geliştirilen çözümler Vodafone Dijitalleşme Tırında birleşti, 3 ayda 10 bin kişiye ulaşacak. 3 ayda 12 şehri gezecek olan tırın ilk durağı, plaka kodu 01 olan, sanayi ve tarım şehri Adana oldu. Bu kentte yeni teknolojileri ve Dijitalleşme Tırında tanıtılan uygulamaları anlatan Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Grubu olarak 50’yi aşkın ülkede 85 milyondan fazla nesneye hayat veren, dünyanın en büyük hizmet sağlayıcılarından olduklharını, neredeyse tamamı yerli 30 çözüm ortağı ile geliştirilen 34 akıllı teknoloji çözümünün her sektörde ve hayatın her alanına dokunduğunu ifade etti.

HEDEF MİLLÎ TEKNOLOJİ

İTÜ Vodafone Futura Lab ile yerli ve millî bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Şahin “Hedefimiz dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Aynı zamanda akademi ve iş dünyası arasında köprü olmak da istiyoruz. Hâlen yedi lisansüstü ve bir lisans projesinde burslu 25 öğrencimiz çalışıyor. Hâlihazırda 23 öğrencimizle sekiz tez çalışması yapıyoruz. Öğrencilerimizin uluslararası mecralarda 15 makalesi yayınlandı. Hedefimiz bursiyerlerimizle, yeni girişimci iş ortaklarımızla Türkiye’de teknoloji üretip, dünyaya ghraç etmek. Bu yönüyle Futura Lab’in teknoloji ihraç merkezi olması hedefliyoruz. Glasgow Üniversitesi ile öğrenci değişim programı hakkında da görüştük. Önümüzdeki hafta 10 farklı ülkeden Vodafone CEO’ları Futura Lab’i ziyaret edecek” dedi.

Gübreyi, ayarlayıp üretimi %25 artırıyor

Vodafone Futura Lab’deki çalışmalardan biri de Dijital Tarım İstasyonu. Sistemle kalitede yüzde 25 artış, girdi maliyetlerinde yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. Bu teknoloji, toprağın nemini, suya ve gübreye olan ihtiyacını, hava durumunu, haşere ve tabii afet gibi konuları haber veriyor. Tarlayı dünyanın bir ucundan izleme fırsatı da sağlıyor.