Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuar kapsamında E.C.A. Calora Premix Kombi, 2020 yılında pazara sunacağı Confeo Premix Kombi, Phoneix Şofben, Felis Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan, Elektronik Dijital Termostatik Vana, Helios Radyatör ve radyatörü adeta bir oyun öğesine dönüştüren Magnet Radyatör gibi yeni ürünlerini ilk defa sektör temsilcileriyle buluşturuyor.

¥ E.C.A. çevre dostu ve düşük emisyon değerleriyle Avrupa ErP normlarını sağlayan Felis duvar tipi yoğuşmalı kazanlarını bu sene ilk defa Sodex Fuar standında tanıtıyor. Entegre baca klapesi sayesinde baca maliyeti uygunluğuyla göze çarpan Felis, 16 kazana kadar kaskad yapabilme imkânı ile yüksek kapasitelere cevap verebiliyor.

¥ Bu ayın sonunda pazara sunulacak olan Felis 50 ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Felis 50 sayesinde düşük kapasiteli kazan ihtiyaçlarına optimum çözüm sağlanabilecek.

¥ E.C.A’nın yeni kombisi Calora Premix; ErP yönetmenliğine uygun, A enerji verimlilik sınıfıyla kullanıcısına yüksek tasarruf sağlarken, küçük boyutlarıyla çok az yer kaplıyor. Ürün, bakım hatırlatıcı fonksiyonu ve ergonomik kontrol paneliyle kullanıcısına konforlu bir deneyim sunuyor. Ayrıca akıllı oda termostatı ile uzaktan kontrole de imkân sunan ürün, yeni nesil teknolojisiyle beğeni kazanıyor.

¥ 2020’de pazara sunulacak olan E.C.A. Confeo Premix kombi, dokunmatik cam ekranıyla şıklık ve kullanım kolaylığı sunan üst segment bir ürün olarak göze çarpıyor. Altı farklı kapasite seçeneğinin yanı sıra yıllık bakım hatırlatma özelliğine sahip olan ürün, hata durumunda sesli uyarı sistemiyle oluşabilecek kazaların da önüne geçiyor.

¥ 2019 sonu itibarıyla piyasada boy gösterecek olan düşük emisyonlu low NOx şofben Phoenix, LED ekranı sayesinde kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlıyor. Phoenix şofben modülasyonlu fanı sayesinde sessiz çalışma özelliği ile fark oluşturuyor.