Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önderliğinde Ankara’da oluşturulan 5G Vadisi Test Sahası’nın İstanbul’da da kurulması için düğmeye basıldı. Bu amaçla 5G Vadisi İstanbul Zirvesi gerçekleştirilecek.

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin yerleşkeleri ile BTK Merkez Binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin, girişimci teknoloji firmalarının 5G ve ötesine ilişkin uygulama ve teknolojileri test edebilecekleri ve katma değer oluşturabilecekleri ortamın hazırlanması hedefiyle hazırlanan 5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi kapsamında testler gerçekleştiriliyor. İstanbul’daki çalışmalar da benzer içerikli olacak. Etkinliğe BTK önderliğinde Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik üniversiteleri ile mobil işletmeciler, teknoloji firmaları ve dikey sektör temsilcileri katılacak.