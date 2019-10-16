Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

Türkiye geri adım atmadan Barış Pınarı Harekâtı’na devam ederken bir yandan da ABD’nin devreye aldığı müeyyideler takip ediliyor. SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür “Alınan yaptırım kararları, bunların ‘göstermelik’ olacağını bize hissettiriyor. Bu yüzden piyasanın önceden vermiş olduğu tepki normale döndü, daha fazla aşırıya kaçmadı” dedi. Operasyonun başlangıcından bu yana ABD’li bazı senatör ve siyasilerin Türkiye’ye daha ağır yaptırımların yapılmasını istediklerini belirten Gür “Finans sistemine etki edebilecek, ihracatımızı etkileyecek unsurları devreye sokmak istiyorlardı. Şu anda Trump’ın ortaya koymuş yaptırımlara baktığımızda, kişilere ve kurumlara yönelik. Dolayısıyla bu, aslına bakarsanız alınabilecek en hafif karar. Direkt olarak ekonomiye çok fazla etki etmeyen unsurlar. Trump, ABD’deki kamuoyunu yatıştırmak istiyor. Türkiye’nin attığı adımları bence anlıyor ve Suriye konusunda çok aktif bir politika uygulamak istemiyor. Ama öteki taraftan işin bir de Amerika’daki iç siyaset boyutu var. Trump, orada bir mahalle baskısıyla karşılaşmış durumda. Bu baskıyı hafifletmek için bazı yaptırımları ön plana çıkardı. Bunların da kapsayıcılığı dar” diye konuştu.

TİCARET ÖNEMLİYDİ

100 milyar dolarlık ticaret hedefinin askıya alınmasıyla ilgili olarak da Gür, şunları söyledi: Bu, önemli bir konuydu. En azından Trump yönetimi buna önem veriyordu. ABD Ticaret Bakanı, bunun için Türkiye’de dört gün geçirdi. Reel sektör temsilcileriyle ve bürokratik kademelerle görüşmeler yaptı. Yapıcıydı bunlar. Uzun vadede ‘Serbest ticaret anlaşmasına döner mi’ diye bir hava da oluşmuştu. Şimdi bunların tersine dönmesi söz konusu.

ENERJİ TESADÜF DEĞİL

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, ABD’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i de yaptırım listesinde göstermesiyle ilgili olarak “Kuzey Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz’de en büyük mücadele kaynağı enerji. Bir taraftan zengin bölge, bir taraftan geçiş yolu. Bu konu, enerjiyi çok yakından ilgilendiriyor” dedi. Para Politikası Uzmanı Prof Dr. Seyfettin Erdoğan ise, Türkiye’nin eskisi gibi ABD’ye bağımlı bir ülke olmadığının altını çizdi. Erdoğan “Türkiye’nin artık alternatif siyasi bağlantılar var. Eski Türkiye olsaydı, derinden sarsılabilirdi. Şimdi öyle kolay değil. Bir taraftan Kıbrıs’ta önemli gelişmeler var. Girdiğimiz bölge, enerji açısından çok önemli. Türkiye’nin aktif olarak orada olması, geleceğine ciddi katkı yapacak. ABD, Enerji Bakanı’nı da hedef alarak, bunu vurgulamaya çalışıyor. Bu sadece iç ve dış güvenlik meselesi değil, enerjiyle alakalı da önemli bir girişim” ifadesini kullandı.