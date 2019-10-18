Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti’nin hazırladığı ve muhalefet partilerinin de görüşünün alındığı taslakla, 30 büyükşehir belediyesinin merkezi bütçedeki vergi gelirlerinden aldıkları paylar konusunda yeni adım atılıyor. En önemli düzenlemelerden birisi, toplu taşıma ücretlerinde Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) kaldırılması. Gelirlerin artırılması noktasında ise Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelirlerinden büyükşehirlere pay aktarılması da önemli bir düzenleme olarak gündemde. CHP’nin gündeme getirdiği, MTV gelirlerinden büyükşehirlere pay aktarılması önerisine sıcak bakan AK Parti Kurmayları, bu konunun Maliye ile yapılacak değerlendirmeden sonra netleşeceğini ifade ederken, MTV gelirlerinin yüzde 10’unun büyükşehir belediyelerine aktarılmasını öngörüyor. Taslakta ayrıca park cezalarından elde edilecek gelirlerin yanı sıra deprem sigortası, yangın sigortası gibi kalemlerden elde edilen prim gelirlerinin de büyükşehirlere aktarılması gündemde. Ayrıca emlak vergilendirmeleri de değişecek. Yeni yapılacak düzenleme ile emlak vergisi değeri 4 yılda bir tespit ediliyor. Yeni düzenlemede bu sürenin 2 yıla düşürülmesi, vergilendirme şeklinin değişmesi öngörülüyor. Bir anlamda parka ya da denize bakan bir evle ana caddedeki evin vergisi de farklı olacak.