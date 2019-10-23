Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruanda Çevre Bakanı Vincent Biruta, tek kullanımlık plastik ürünleri satan ve ithal edenlere faaliyetlerini sonlandırmaları için 3 aylık süre verildiğini açıkladı. Çoğunlukla plastik bardak, tabak, pipet gibi gıdayla ilişkili ürünlere getirilen yasak, plastik kap çeşitleri ve balon gibi ürünleri de kapsıyor. Yeni düzenleme, bu tür ürünlerin üretiminin 2 yıl içinde tümden yasaklanmasını da öngörüyor. Tek kullanımlık plastik ürünleri satanlara 700 bin Ruanda frangı (4 bin 400 lira) ceza verilecek. Ruanda, Afrika’nın ve dünyanın çevre konusundaki en duyarlı ülkelerinden biri olarak, plastikten arınmış ilk ülke olmak istiyor.