Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl “Kendi temanı kendin belirle” temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreninin açılış konuşmalarını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç yaptı.ATHİB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların tasarım kapasitelerinin yükseltilmesi ve katma değerli üretimin arttırılması, genç tasarımcıların sektöre kazandırılması amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç, “1995 yılında bir ürün için 9 gün bekleyen tüketici bugün aynı ürünü 24 saatte, üstelik de kişiselleşmiş tasarımla talep ediyor, günümüzde moda sektöründe en önemli trendlerin başında kişiye özel tasarım geliyor. Bu da tasarımın sektörün geleceği için önemini gösteriyor” dedi.



Dev fabrikalar yetmiyor, tüketici tercihlerine göre üretim şart



Artık dev fabrikalar yapmanın yeterli olmadığını söyleyen Zeki Kıvanç, “Bu fabrikaların tüketici tercihlerine göre üretim yapmasını sağlamak gerekli. Özgün tasarımlar yapmak, tüketiciyi iyi tanımak, tüketicinin ruhuna dokunmasını bilen tasarımlar yapmaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Zengin kültürümüzün ruhunu yansıtan tasarımların dünyanın her yerinde tüketiciyle buluşmasını hedeflediklerini belirten Zeki Kıvanç, “Uluslararası pazarda daha etkin olmayı hedefliyoruz. Bölgemizdeki firmaların tasarım kültürünü benimsemesini istiyoruz. Kendi kültürümüzle özgün ve global değerler oluşturmak istiyoruz” dedi.



700’e yakın tasarımcıyı sektörle buluşturduk



Tasarıların kumaş haline gelinceye kadar uzun ve zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Kıvanç, “Bugüne kadar düzenlediğimiz 7 yarışmayla 700’e yakın tasarımcıyı sektörle buluşturduk” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü, “Nitelikli tasarımcı yetenekli öğrencilerin arasından çıkar. Bugüne kadar moda tasarımı ile ilgili bölümlere öğrenciler yetenek sınavı ile alınıyordu ancak YÖK’ün bu yıl aldığı kararla adı geçen bölümlere merkezi yerleştirme ile öğrenci alınacak. Bu kararın doğru olmadığını düşünüyoruz. Yeteneklerin merkezi sınavla ölçülebileceğine inanmıyoruz ve YÖK’ün bu kararı gözden geçirmesini bekliyoruz.”



Yurtdışında eğitim imkanına kavuşacaklar



ATHİB tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle düzenlenen yarışmada birinci Unutuş Nehri ve Lethe’nin buluşmasını anlatan mitolojik hikayeden ilham alan Sedef Sena Güler’in tasarımı olurken, ikinci Serdar Akyüz, üçüncü Maide Özer oldu. LC Waikiki özel ödülünü Beyaz Atman ve Aykut Alcı aldığı yarışmada birinci 25 bin TL, ikinci 20 bin TL ve üçüncü de 15 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Finale kalan 10 finalist; dokuma kumaş tezgahı sahibi olurken, LC Waikiki’de Kurumsal Akademi Eğitimi ve Premier Vision Fuarı’na katılma, sponsor firmalarda tasarımını üretme, dokuma stajı yapma ve bu firmadan mentörlük alma hakkını kazanırken ayrıca ilk 3 tasarımcı yurtdışında eğitim alacak.



