Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkan “Bu düzenleme, Turkcell’in dijital servislerini ücretlendirmesinde herhangi bir fiyat artışına sebep olmayacak” dedi. Yurt dışı merkezli yabancı firmaların, dijital servis hizmeti verirken vergiye tabi olmadıklarını belirten Erkan, “Bu vergi, eşit rekabet ortamını beraberinde getirecek. Çünkü aynı hizmeti sunan hem yabancı hem yerli uygulamalar, aynı oranda vergi ödemeye başlayacak. Söz konusu düzenlemeyle dijital hizmet veren yabancı firmalar da artık vergiye tabi olacak. Böylece yerli şirketler dezavantajlı durumdan kurtulmuş olacak. Rekabet gücümüz artacak” diye konuştu. Murat Erkan, dijital vergi uygulamasının aslında tüm dünyada kabul gören “aynı servislere aynı vergi uygulaması” prensibini Türkiye’de hayata geçirmeye yönelik bir adım olacağına inandığını söyledi.

Turkcell, altı seneden fazla süredir dijital servisler üzerine geliştirmeler yapıyor. Murat Erkan; müzik platformu fizy, anlık mesajlaşma platformu BiP, televizyon platformu TV+, Dergilik, bulut depolama uygulaması lifebox, arama motoru Yaani gibi dijital hizmetlere büyük yatırım yaptıklarını belirtti.