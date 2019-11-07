Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, “Çok yakında istisnasız tüm nesneler birbiriyle bağlantılı olacak. Bu doğrultuda, şirketler için de büyümenin anahtarı dijitalleşme. Dijitalleşme yeni ürün ve hizmetler, iş fikirleri ve üretim metotları ortaya çıkararak, işletmeleri geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorluyor” dedi. CEO Club toplantılarının sonuncusu “CEO Agenda 2020” başlığı ile düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Deegan, “Teknoloji, toplumu ve işletmeleri dönüştürüyor. Bu kapsamda, İTÜ Vodafone Future Lab’daki iş ortaklarımızla güçlü bir yerel ekosistem geliştirdik. Amacımız, her ölçekten firmayı geleceğe hazırlamak” ifadelerini kullandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de, “Önümüzdeki 10 yılda dijital ekonominin 100 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yine yapılan araştırmaya göre, yapay zekânın 75 milyon işi yok edeceği, 132 milyon yeni iş alanı açması öngörülüyor. İş gücünün hangi alanda ortaya çıkacağı çok kritik. Dijitalleşme, şirketlere en az yüzde 1’lik kâr artışı da sağlıyor” diye konuştu.