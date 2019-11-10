Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Şanghay kentinde 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, 2019 yılını "Çin Yılı" ilan eden Ege İhracatçı Birliklerinin standında (EİB), EİB ve Çin'in önemli ithalatçı firmalarından Cofco Sundry işbirliğinde tadım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte; Türk gıda ürünleriyle Çin damak tadına uygun hazırlanan kek, kurabiye, pasta gibi yiyeceklerin olduğu menülere Çinliler hayran kaldı. EİB standı, Türk gıda ürünlerini tatmak isteyen Çinlilerin ilgisi nedeniyle mahşeri bir kalabalığa sahne oldu.

Çin'e gıda ihracatında hedef 1 milyar dolar

Çin'in 2018 yılında Çin Uluslararası İthalat Fuarı düzenlemeye başlayarak tüm dünyaya büyük bir fırsat sunduğunu dile getiren EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çin'in yıllık 2 trilyon doların üzerinde ithalat yaptığını, gıda ithalatının 118 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Celep, 2019 yılının ocak-ekim döneminde Türkiye'nin Çin'e olan gıda ihracatının yüzde 86'lık artışla 110 milyon dolardan 205 milyon dolara çıktığını, hedeflerinin 2023 yılına kadar gıda ürünlerinde 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu kaydetti.

Ege Ekonomik Forum'da Kuşak Yol Projesi konuşulacak

Türk Havayollarının (THY) İstanbul'dan Guanco, Pekin ve Şanghay'a direkt seferler gerçekleştirdiği bilgisini veren Celep, "THY'nin Çin'deki 4. destinasyonu İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan Xian'a olacak. Bu gelişme de Türkiye-Çin arasındaki ticaretin artmasına önemli katkı sağlayacak. Öte yandan 13-14 Kasım'da İzmir'de düzenlenecek Ege Ekonomik Forumu'nda Kuşak Yol İnisiyatifi isimli özel oturumda Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin artması için mesai harcayacağız" dedi.

EİB Türkiye-Çin arasında elçi görevi üstlenecek



Ege İhracatçı Birliklerinin gıda ve tarım alanlarında yaptığı çalışmaların hem Türk Hükümeti, hem de Çin Hükümeti nezdinde takdirle takip edildiğini ve EİB'nin iki ülke arasında gönüllü elçilik görevi üstlendiğini anlatan Celep şöyle konuştu:



"Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Işık Yılmaz Batur, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ile Türk gıda ürünlerinin Çin'e ihracatındaki engellerin kaldırılması adına görüşmeler yaptı. Türk gıda ürünlerinin lezzetini ve kalitesini göstermek adına Çinli mevkidaşını Ege İhracatçı Birliklerinin ve Türk Tanıtım Grubunun stantlarında ağırladı, Türk gıda ürünlerini ikram etti. Çinli Bakan Yardımcısı ürünlerimizden ve Çinlilerin Türk gıda ürünlerine ilgisinden çok etkilendi. Bundan sonraki süreçte Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ve ilgili bürokratları Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye'ye davet edeceğiz. Henüz Çin'e ihraç edilemeyen Türk gıda ürünlerinin Çin'e ihracatındaki mevzuat engellerini ortadan kaldıracak iradeyi Türkiye'de ortaya koyacağımıza inanıyoruz."

"Engellerin kalkacağına inanıyoruz"

Türkiye'den Çin'e alabalık hariç su ürünleri, kanatlı, süt ve süt ürünleri, kiraz hariç yaş meyve sebze ihracatının henüz yapılamadığına işaret eden Celep şöyle devam etti:

"Türkiye'de bu ürünleri üreten dünya standartlarında çok sayıda tesise sahibiz ve dünyanın dört bir tarafına ihraç ediyoruz. Çin'e ihraç etmemizin önündeki engellerin karşılıklı görüşmelerle kısa sürede kalkacağına inanıyoruz. Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Işık Yılmaz Batur, başkanlığında Çin tarafı ile bu konuda verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'de yapılacak görüşmelerde ihracatın önündeki engellerin kalkması adına noktayı koyacağız."

Çin pazarına yönelik tanıtım faaliyetleri

Çin pazarına yönelik tanıtım faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği bilgisini veren EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında ağustos ayında Çin'in sosyal medya platformu 'wechat'te açılan Ege İhracatçı Birlikleri hesabının tanıtımını yaptıklarını, Çinli ziyaretçilerin Alaçatı, Efes, Pamukkale ve Kapadokya temalı PHOTOBOOTH çekimleri yapabildikleri etkinlikler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.



Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Ege İhracatçı Birliklerini; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı BedriGirit, Yönetim Kurulu Üyesi Melih İşliel ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz'dan oluşan bir heyet temsil etti. Fuar vesilesiyle EiB heyeti uluslararası büyük bir danışmanlık firmasını ziyaret ederek, Çin’de yabancı yatırımlarla ilgili süreçler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Şangay merkezli bölgeye 100 milyar dolarlık ithalatı bulunan serbest bölge idarecisi firmayla bir araya gelerek ülkemiz açısından Çin pazarının sunduğu fırsatları bizzat yerinde görme imkanı yakaladı.

Çin'e 205 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatı

2019 yılının ocak-ekim döneminde Türkiye'den Çin'e 205 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatı gerçekleştirilirken, fındık ihracatı yüzde 107 artarak 34 milyon 296 bin dolardan 71 milyon dolara çıktı. Kuru meyve sektörü de Çin pazarında yaptığı tanıtımların semeresini gördü. Geçen yılın 10 ayında Çin’e, 7 milyon 946 bin dolarlık ihracata imza atan kuru meyve sektörü rakamı bu yıl yüzde 131 artışla 18 milyon 427 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Meyve sebze mamulleri sektörü de aynı dönemde yüzde 70 artışla 24 milyon 914 bin doları Türk ekonomisine kazandırdı. Bu yıl kiraz ihracatına kapıların açılmasıyla da yaş meyve sebze ihracatı Çin'e 3 milyon 380 bin dolara yükseldi. Zeytinyağı ihracatı ise yüzde 16'lık artışla 760 bin dolar oldu.