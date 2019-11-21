Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotivden beyaz eşyaya, inşaattan, savunma sanayisine kadar birçok alanda ana üretimin önemli bir kısmını oluşturan takım tezgâhları sektörü, yerlileşme ve AR-GE çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 2010 yılından 2019’a kadar takım tezgâhları alanında toplam bin 659 yerli patent başvurusu gerçekleştirildi. 2019’un 10 aylık dönemine kadar takım tezgâhı sektöründe de 118 üründe patent başvurusu yapıldığı kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, takım tezgâhı sektörüne ilişkin yapılan patent başvurularına yönelik yaptığı değerlendirmede, "Bu rakamları ülkemizdeki katma değerli üretimleri artırmak için daha fazla yukarı çekmeliyiz. Üretimdeki katma değerin artması; istihdam, döviz ve yeni pazarlara açılma gibi imkânları da beraberinde getirecektir" diye konuştu.

Patent başvurusunda; ekonomik faaliyetlerin istatistiki siniflamasi sıralamasında 2018 yılı için takım tezgâhı sektörünün en çok başvuru yapan sektörler arasında 17’inci sırada yer aldığına değinen Akbulut, "Bu sıralamayı daha fazla yukarı çekmeliyiz. Bu doğrultuda kamu-üniversite ve sanayi iş birliği büyük bir öneme sahip" dedi.

"Takım tezgâhı sektörüne büyük görevler düşüyor"

Patent alanında yakalanacak ivmenin ülkelerin sanayileşme düzeylerine de olumlu anlamda yansıdığına değinen Akbulut, "Ülkemizde sanayi alanında katma değeri yüksek ürünlerin küresel piyasada daha fazla yer almasını istiyorsak, geliştirdiğimiz ürünlerin patentlerini ivedi bir şekilde almalıyız. Burada takım tezgâhları sektörüne de büyük görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

Takım tezgâhı sektörünün Türkiye'de birçok ana sektörün imalat sürecinde etkin bir role sahip olduğuna değinen Akbulut, "Takım tezgâhı sektörünün patent konusunda daha fazla aktif rol alması, diğer sektörlerin de katma değerini otomatik olarak daha da yukarılara çekecektir. Burada bütün paydaşlara önemli görevler düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

En fazla başvuru yapılan ülke ABD

Diğer taraftan, takım tezgâhları sektöründe en fazla patent başvurusu alan ülkeler yönelik bilgi veren Akbulut, "Takım tezgâhları sektörünü ülkeler bazında incelediğimizde en fazla başvurunun 10 bin 803 ile ABD’den geldiğini görüyoruz. ABD’yi sırasıyla; Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan takip ediyor. Kurumlar bazında ise Avrupa Patent Enstitüsü (EPO) 7 bin 394, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) 3 bin 278 patent başvurusu almış." ifadelerini kullandı.