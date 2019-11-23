Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu dönemde 9 ilde konut satışları artarken, 72 ilde düşüş görüldü. TÜİK verilerine göre konut satışlarında en fazla artış yüzde 8,4 ile Bayburt’ta yaşandı. Bayburt’u, yüzde 6,9 ile Bolu, yüzde 6,7 ile Iğdır ve yüzde 3,5 ile Muş izledi. Bayburt’ta 501, Bolu’da 6 bin 387 ve Iğdır’da 1.234 konut satıldı. En yüksek artışın görüldüğü diğer iller ise yüzde 3,3 ile Tokat, yüzde 1,4 ile Şanlıurfa, yüzde 0,4 ile Artvin, yüzde 0,3 ile Nevşehir ve yüzde 0,1 ile Kilis olarak sıralandı. Konut satışlarının en fazla gerilediği kent yüzde 30,3 ile Bingöl oldu. Burdur’da yüzde 29,3, Tunceli’de yüzde 29,2, Gümüşhane’de yüzde 27,5 azalış yaşandı. Söz konusu dönemde Bingöl’de 1862, Burdur’da 2 bin 509, Tunceli’de 721 ve Gümüşhane’de 908 konut satışı gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise konut satış oranları yüzde 10’un üzerinde düşüş görüldü. Konut satış adetleri İstanbul’da 191 bin 456’dan 172 bin 434’e, Ankara’da 111 bin 232’den 97 bin 896’ya, Kocaeli’de 30 bin 165’ten 23 bin 665’e, Aydın’da 28 bin 424’ten 22 bin 838’e ve İzmir’de 63 bin 939’dan 58 bin 509’a geriledi. İstanbul’da 19 bin 22, Ankara’da 13 bin 336, Kocaeli’de 6 bin 500, Aydın’da 5 bin 586 ve İzmir’de 5 bin 430 adet daha az konut satıldı. İstanbul ve Ankara’da konut satış adedindeki düşüş 32 bin 358’i buldu.