Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün ne kadar, Euro ne kadar? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL geçen hafta 5.75’ten 5.70’e doğru aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra haftanın son işlem gününde yükseliş gösterdi.

Dolar/TL şu saatlerde 5, 71 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,30 lira seviyesinde.

YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.