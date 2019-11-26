Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) birlikte düzenlediği İstanbul Rekabet Forumu (ICF), 30’a yakın ülkenin otoritesini bir araya getirdi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, forum öncesinde bir grup gazeteciye konuştu. Türkiye’nin rekabet hukukunda bölgenin eğitim merkezi olması konusunda OECD’den teklif geldiğini belirten Küle “Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da birçok ülke için eğitim merkezi olacağız. İstanbul’un finans merkezi olma yolundaki bu dev adım ile birlikte, eğitim merkezini de burada kurmamız tamamlayıcı unsur olabilir. Bölge ülkeleri ile iş birliği çok önemli. Bu foruma 30’a yakın ülke katıldı. Böyle bir eğitim merkezinin İstanbul’da olması, iş birliğini daha da geliştirecek. Ortak akıl oluşturma konusunda önemli çalışmalara imza atacağız” dedi. İstanbul’da kurulacak eğitim merkezinin hukuk ve rekabet politikalarını uygulama temelli olacağını ifade eden Küle “Dünyada Peru ve Macaristan gibi birkaç ülkede böyle bir merkez var. OECD, şimdi de ‘Türkiye’ diyor. Aralık ayının ilk haftasında OECD yıllık toplantısına gidecek ekibimiz detayları konuşacak” değerlendirmesini yaptı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu yılki teması “Dijitalleşme ve Uluslararası İş Birliği” olarak belirlenen forumdaki açılış konuşmasında ise, 2018’de küresel ticari dijital ekonominin büyüklüğünün 11,5 trilyon dolar olduğuna dikkat çekti. Küle; 7,6 milyarlık dünya nüfusunun 4,3 milyarının internet, 5,1 milyarının mobil cihaz kullandığını belirterek “2018’de dijital ekonominin büyüklüğü, dünya ekonomisinin yüzde 15,5’ine ulaştı” diye konuştu.

DİJİTAL EKONOMİYE YEDİ MARKA HAKİM

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yapay zekâ ile şekillenen bir ekonomi çağının yaşandığını belirterek “Dijital ekonomiye yedi büyük markanın hakim olduğunu görüyoruz. Dijital harcamaların da yüzde 50’si sadece iki ülkeye (ABD ve Çin) ait. Alışveriş yapılan internet sitelerinden sosyal medyaya kadar her alanda bıraktığımız ayak izleri, artık çok ciddi bir değer” dedi. Küle, geçen yıl Rekabet Kurumunun, yürüttüğü çalışmalar ile tüketici refahına 3,28 milyar TL katkı sağlandığını da belirtti.