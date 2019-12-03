Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, üretimlerinin yüzde 45’ini ihraç ettiklerini belirterek “Yüzde 45 ihracatın içindeki yüzde 20’lik dilimi katma değerli ürünler oluşturdu. 2020’de katma değerli ürünlerin ihracattaki payını yüzde 30 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Sürmeli şöyle devam etti: 2020’de en büyük hedefimiz mevcut pazar payımızı artırmak olacak. 52 ülkeye fatura kesiyoruz ama varsın 20 ülke olsun, pazar payı, marka bilinirliği büyük olsun.

ÇİN’E DOĞRUDAN SATIŞ

Sürmeli, ‘Efsane Cuma’da beş kat daha fazla gönderim yaparak 24 saatte 3 bin kargo çıkışını sağladıklarını ifade etti. Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Müzeyyen Şirin ise 2020 için tasarladıkları Ayla’nın İspanya ve İtalya’ya ihracatına başladıklarını, yüksek katma değerli ürün grubuyla Çin’e doğrudan ihracat yapmaya başladıklarını söyledi.

İki koleksiyona tasarım ödülü

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, ‘Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde ‘Üstün Tasarım’ ödülü alan ‘Ayla’ ve ‘Aura’ koleksiyonlarını tanıttı.