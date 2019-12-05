Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de sıcakların azalarak havaların soğuması tezgahlara olumsuz yaşanmaya başladı. Pazarcı esnafın fiyatların mevsimine göre uygun olduğunu savunurken, vatandaşlar ise alım güçlerine göre fiyatların yüksek olduğundan dert yakındı.



Pazar tezgahlarında en fazla satılan ürünlerden mandalina ve portakal 2,5-3,5 TL arasında alıcı bulurken, geçen yılın zam şampiyonlarından soğan ve patateste ise 1,5-2,5 TL arasındaki fiyat istikrarı devam ediyor. Yaz, kış yoğun bir şekilde tüketilen domateste fiyatı yükselen ürünler arasında yerini alırken semt pazarlarında domates kalitesine göre 2,5- TL arasında satılırken yaklaşık bir ay öncesine kadar ise domates tezgahlarda en fazla 3 TL’den alıcı buluyordu.





Pazarda fiyatı en yüksek olan ürünler ise 13 TL ile börülce ve 15 TL ile geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kestane oldu.





Tezgahlarda kış mevsiminin vazgeçilmez sebzelerinden olan karnabahar ve pırasa ise 3 TL alıcı buluyor. Lahananın da 3 TL’den satıldığı pazarda kereviz 4, turp ve havuç ise 2 TL’den satılıyor.