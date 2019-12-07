Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Taklit ve tağşişle tüketicinin başını sık sık derde sokan ve insan sağlığını tehdit eden katkı maddeli ürünlere karşı savaş sürüyor. 2018’de ayran, klavye, pizza gibi ürünlerdeki standardı gözden geçiren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yeni bir çalışma başlattı. TSE, 2015’te yayımladığı ve başta gıda olmak üzere 523 ürünün standardını gözden geçirecek. Standartların revizyonu, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesi için sistematik bir çalışma yapılacak. Çalışmaya muhatap standartlar arasında içten yanmalı motorlar, soğutma sistemleri, lastik hortumlar, vinçler, havan mühimmatı, muhabere giyecekleri, TNT, deri, kösele, bot, balık ağları, ecza dolabı, nükleer enerji alarm sistemleri, Türk kodlama sistemi, leblebi, işlenmiş yer fıstığı, süt tozu, erişte, erik konservesi, peynir mayası, lahana turşusu, ketçap, tereyağı, karışık turşu, bal, Türk baklavası, incir ezmesi, pirinç, maydanoz gibi standartlar bulunuyor.



BAZI STANDARTLAR KALKABİLİR

Bu ürün ve hizmetlerin standartları, sektörün beklentileri ve TSE’ye bağlı komitelerin değerlendirmelerinin ardından değiştirilebileceği veya aynen kabul edilebileceği belirtiliyor. Bazı standartların yürürlükten kaldırılabileceği de konuşuluyor. Uluslararası standartlara ve AB prosedürlerine uyumluluğu sağlamak için bu standartların ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirileceği ifade ediliyor. TSE 2018 yılının başında da aralarında ayran, klavye, lavaş, pizza, beyaz peynir, kedi maması ve kuru kayısı gibi birçok standardın bulunduğu 422 standardı gözden geçirmişti.