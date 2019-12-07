Dolar ve euro'da son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7510 liradan alınan dolar 5,7530 liradan, 6,39 liradan alınan euro ise 6,3920 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7550 liradan, euro ise 6,3910 liradan satılmıştı.
Dolar ve euro'da son durum! (7 Aralık 2019 güncel dolar ve euro fiyatları)
07.12.2019 - 08:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 - 08:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum! Serbest piyasada dolar 5,7530 liradan, euro ise 6,3920 liradan güne başladı. İşte 7 Aralık 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...
Etiketler : Dolar,euro,son durum,
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