Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro'da son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7510 liradan alınan dolar 5,7530 liradan, 6,39 liradan alınan euro ise 6,3920 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7550 liradan, euro ise 6,3910 liradan satılmıştı.